Москва, 20 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Создатели «Россграма» презентуют соцсеть и покажут её интерфейс 28 и 29 сентября. Соответствующую информацию опубликовали на сайте приложения.

Телеграм-канал «Россграм» Логотип «Россграм»

Мероприятия пройдут в Москве в рамках конференции Global Vision Summit и Санкт-Петербурге на Filmo Studi Conf. Помимо дизайна и основных возможностей создатели соцсети расскажут про экосистему, которая будет объединять бизнес, блогеров и пользователей.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года впервые появилась информация о разработке российского аналога соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под названием «Россграм». Изначально создатели приложения заявляли, что сервис станет доступен для обывателей в конце марта, однако его так и не запустили.