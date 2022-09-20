Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Пожарные ликвидировали открытое горение на складе холодильников в поселке Шушары на юге Петербурга, сообщили 20 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. В связи с этим ранг пожара снижен.

Пожар на складе холодильников в Шушарах. пресс-служба ГУ МЧС по СПб.

«В 12:56 мск ликвидация открытого горения, отказ № 2, работы продолжаются по № 1-БИС», — добавили в ведомстве уточнив, что обошлось без пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ранним утром 20 сентября на улице Пушкинская, 25/3, загорелось здание склада, где хранились холодильники. К 08:30 мск огонь охватил 1 тыс. кв. м. площади строения. Ранг пожара был повышен до третьего уровня, но к 10:30 мск пожарным удалось локализовать возгорание.

Напомним, что из-за пожара в районе ЧП осложнено дорожное движение. Из-за чего несколько маршрутов городского общественного транспорта временно изменено.

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