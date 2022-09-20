Путин объяснил, с каких позиций Россия будет выступать на Генассамблее ООН
Москва, 20 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Россия не свернёт с суверенного курса и будет продвигать в ООН объединительную международную повестку. Об этом 20 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.
«Что касается России, мы не свернём с нашего суверенного курса», — сказал Путин.
Он отметил, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Россия будет и далее продвигать объединительную международную повестку дня.
Также Россия намерена вносить вклад в поиск эффективных ответов на вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов. Президент подчеркнул, что Россия именно с таких позиций будет выступать на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.