Москва, 20 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Россия не свернёт с суверенного курса и будет продвигать в ООН объединительную международную повестку. Об этом 20 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается России, мы не свернём с нашего суверенного курса», — сказал Путин.

Он отметил, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Россия будет и далее продвигать объединительную международную повестку дня.

Также Россия намерена вносить вклад в поиск эффективных ответов на вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов. Президент подчеркнул, что Россия именно с таких позиций будет выступать на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.