Москва, 20 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Киевский режим окончательно превратился в военное крыло антироссийской коалиции. Руководство России вынуждено признать этот факт в форме заявления пресс-секретаря президента о том, что дипломатического решения ситуации в б. УССР в настоящее время не просматривается, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM б. УССР и США

«Россия неоднократно заявляла, что против неё ведут боевые действия вооружённые силы государства, превращённого в исполнителя воли этой коалиции; причём ни исполнитель, ни его покровители не настроены на мирные переговоры на условиях, приемлемых для России.

Таким образом, Россия в настоящее время признаёт, что принимает военный вызов киевского режима, обнадёженного западными антироссийскими кругами и озвучивающего наиболее радикальные планы западной коалиции на расчленение РФ и дерусификацию русских во всём мире.

Этот факт принятия военного вызова и отказа от переговоров руководство России доносит до своих граждан и жителей б. УССР.

Неоднозначный, отчасти положительный для России аспект конфликта состоит в том, что антироссийская коалиция в настоящее время является не столько межгосударственной, сколько транснациональной.

Внутри общественности и правящих кругов многих стран, вовлечённых в противостояние России, углубляется раскол по поводу целесообразности если не антироссийской политики, то её эскалации.

Однако позиция «глубинных государств» США и Великобритании, либеральной бюрократии ЕС и сателлитов Вашингтона и Лондона в Балтийском регионе вкупе с настроем самого киевского режима на военную победу и на возведение дерусификации в норму международной политики делают необходимыми более решительные шаги России по устранению уже не потенциальной, а прямой агрессии с территории б. УССР», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия пока не видит перспектив урегулирования ситуации на территории бывшей УССР политико-дипломатическим путём, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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