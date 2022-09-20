Минск, 20 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Складывающаяся на сегодняшний день ситуация вокруг Белоруссии является серьёзной и даже опасной. Об этом 20 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с государственным секретарем Совета безопасности страны Александром Вольфовичем, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Официальный сайт президента Республики Беларусь Александр Лукашенко

Как отметил Лукашенко, на северо-западной границе республики имеются реальные угрозы. При этом он указал на беспочвенность обвинений в адрес Минска в якобы его участии в конфликте на территории б. УССР и подтвердил, что Белоруссия поддержит Россию, не позволив удара по российским военным через свою территорию

«Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение — проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо», — сказал он.

При этом белорусский лидер уточнил, что народное ополчение в республике находится на стадии формирования, призвав не забывать об этом и держать эту ситуацию под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии нужно мобилизовать все структуры органов власти на наведение порядка и дисциплины.