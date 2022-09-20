Москва, 20 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Госдума поддержит свободное волеизъявление жителей ЛНР и ДНР в случае их решения войти в состав России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«И если в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят (быть) в составе России, коллеги, мы их поддержим. Вы согласны с этим?» — вопрос Володина к залу был встречен аплодисментами.

«И они должны это понимать, что сегодня мы ждем от них свободного волеизъявления», — подчеркнул спикер Госдумы.