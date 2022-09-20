Херсон, 20 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Власти Херсонской области приняли решение о проведении по вхождению региона в состав России. Об этом сообщил глава администрации Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Он проинформировал, что администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России в качестве субъекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с соответствующей инициативой выступил Общественный совет Херсонской области.