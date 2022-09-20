Москва, 20 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Второй саммит Россия-Африка, запланированный в 2023 году, может придать новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 20 сентября на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Он напомнил, что местом проведения второго саммита выбран Санкт-Петербург. Первый саммит Россия-Африка, как сообщало ИА REGNUM, прошёл в 2019 году в Сочи. В нём приняли участие руководители большинства африканских государств.

«Рассчитываем, что на нём нам удастся вместе придать новый импульс всестороннему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и африканскими государствами», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер также заявил о попытке слабеющего мирового гегемона контролировать Африку, Латинскую Америку, Европу и Азию.

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