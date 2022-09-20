Москва, 20 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации, директор Музея Победы Александр Школьник заявил о своей поддержке идеи проведения референдумов в Донецкой и Луганской республиках о присоединении к Российской Федерации.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Музей Победы на Поклонной горе

«Всецело поддерживаю инициативу наших коллег из Донецкой и Луганской Народных республик о незамедлительном проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации», — цитируются слова Александра Школьника в телеграм-канале Общественной палаты Российской федерации (ОП РФ).

«Это — голос общественности, простых граждан Донбасса, которые считают себя частью русского мира. Мы одной крови, и всегда будем на стороне мирного населения этих республик. Людей, которым надоело жить в страхе. Которые искренне хотят говорить на русском языке, беречь общую память и культуру, открыто выражать свое мнение и участвовать в жизни большой страны. Подчеркну: важно, что инициатива о проведении референдума исходит снизу, и мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы референдум состоялся, прошел честно и легитимно. Считаю, что крымская весна, так же, как и донбасская осень, должны стать еще одним историческим шагом к воссоединению русского мира, который мы сейчас защищаем и отстаиваем вместе с жителями Донбасса», — подчеркнул Александр Школьник.