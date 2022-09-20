Сеул, 20 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи планирует провести в 2023 году встречу на высшем уровне с представителями островных государств Тихого океана в рамках расширения дипломатического влияния в регионе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на источник в правительстве.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, соответствующий план был утверждён 20 сентября в ходе заседания кабинета министров, состоявшегося под председательством премьер-министра Хан Док Су.

Известно, что на фоне эскалации отношений между США и Китаем власти Южной Кореи стремятся расширить свои внешнеполитические связи в Тихоокеанском регионе.

Отмечается, что Сеул также стремиться провести пятую встречу министров иностранных дел Южной Кореи и островных государств Тихого океана в октябре текущего года. Последний раунд таких переговоров состоялся в ноябре 2021 года.

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