Москва, 20 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Санкции негативно отражаются, прежде всего, на бедных странах. Об этом 20 сентября в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«От политики гегемонии и санкций страдают, прежде всего, беднейшие государства», — подчеркнул российский лидер.

Он также добавил, что гегемония в мировых делах не может продолжаться вечно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авторы статьи агентства «Синьхуа» заявили, что санкции против России оборачиваются для Евросоюза не самым лучшим образом. По словам журналистов, европейское общество всё глубже погружается в энергетический кризис, предприятия и население охвачены паникой.

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Кроме того, с каждым днём в европейских странах усугубляется и экономическая обстановка, а попытки властей стран ЕС решить внутренние проблемы оборачиваются провалом.

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