Путин напомнил про ключ к решению конфликта для Армении и Азербайджана
Москва, 20 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Армении и Азербайджану следует проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня. Об этом 20 сентября заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств.
«Подчеркну: любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьёзную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твёрдо следовать трёхсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении», — заявил Путин.
«Исходим из того, что ключ к решению спорных территориальных вопросов — в профессиональной и совместной работе в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии со стороны России», — указал он.