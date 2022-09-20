Москва, 20 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Армении и Азербайджану следует проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня. Об этом 20 сентября заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Подчеркну: любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьёзную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твёрдо следовать трёхсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении», — заявил Путин.

«Исходим из того, что ключ к решению спорных территориальных вопросов — в профессиональной и совместной работе в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии со стороны России», — указал он.