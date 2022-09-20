Хабаровск, 20 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Тема медицинского туризма вошла в деловую программу Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток», который пройдет в Хабаровске 23–24 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Хабаровского края.

Novreg.ru Медицинский автопоезд

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По словам организаторов, еще большую актуальность тема приобретает в контексте импортозамещения. Интерес к дискуссии проявили представители как медицинских организаций и бизнеса, так и федеральных институтов поддержки.

«Хабаровск по праву можно назвать медицинской столицей Дальнего Востока. К нам едут за медицинской помощью граждане из соседних регионов. За последнее время, в том числе благодаря выделению средств по линии национальных проектов, было приобретено новейшее оборудование, которым оснастили медучреждения края. Деловая сессия под названием «Импортозамещение в медицинском туризме: что может предложить Дальний Восток» — это возможность обсудить, как туроператорам встроиться и начать продвигать это направление, привлекать туристов из других регионов страны и из-за рубежа», — сказала министр туризма края Екатерина Пунтус.

Отмечается, что программа форума прорабатывалась так, чтобы обсудить ключевые и перспективные направления туризма, на которые туроператорам Дальнего Востока необходимо обратить внимание в первую очередь. И одной из таких тем, несомненно, является детский туризм.

Ещё одним интересным событием культурной программы Всероссийского туристического форума станет гастрономический фестиваль, участие в котором подтвердили девять известных ресторанов Хабаровска. Жители и гости города смогут попробовать блюда русской, азиатской, европейской и дальневосточной кухни.

Как сообщало ИА REGNUM, павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме демонстрирует, что Корпорация «Туризм. РФ» захочет вкладываться в регион, считает член Общественной палаты Хабаровского края Михаил Непогодин.