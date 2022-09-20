Вашингтон, 20 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Акция протеста, вызванная заявлением президента США Джо Байдена о «завершении» пандемии коронавирусной инфекции, прошла перед Белым домом 19 сентября, сообщает The Hill.

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Акция протеста была проведена некоммерческой организацией MEAction Network, участие в нем приняли, в том числе, люди, страдающие от долгосрочных последствий заражения коронавирусом, таких как миалгический энцефаломиелит или синдром хронической усталости.

«Мы больны и недееспособны из-за миалгического энцефаломиелита или синдрома хронической усталости и длительного течения COVID-19, но сегодня мы здесь, подвергаем риску наши тела, чтобы сказать президенту Байдену, что пандемия еще не закончилась, что миллионы из нас стали инвалидами из-за поствирусного заболевания, и нам нужны срочные действия со стороны нашего правительства», — говорится в заявлении демонстранта и директора по защите интересов MEAction Бена Хсу Боргера.