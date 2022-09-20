Москва, 20 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Российские предприниматели нуждаются в реальной помощи и, в том числе, снижении налогов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

duma. gov.ru Александр Демин

«Правительству нужно начать инвестировать в наш собственный бизнес, поверить в предпринимательство. А для этого нужно реально помогать. Снизить налоги — НДС, налог на прибыль, соцстрах. И не надо слишком беспокоиться о выпадающих доходах. Если мы не поддержим бизнес сейчас прямо здесь, то через год уже не будет доходов вообще. Ни выпадающих, ни каких-либо других. Да и самого бизнеса не будет, многие компании и так уже работают на пределе своих финансовых возможностей», — сказал парламентарий в ходе пленарного заседания Госдумы.

Также Дёмин считает, что промышленности сегодня жизненно необходимы дешевые деньги, посильные кредиты.

«Нам нужна ставка в 3% для всех промышленных предприятий, которые важны для экономики страны. Только это позволит перезапустить промышленное производство и начать реальный процесс импортозамещения. А не замещения западной продукции китайской», — добавил парламентарий.