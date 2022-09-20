Симферополь, 20 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях бывш. УССР должны стать финальной точкой противостояния абсолютному злу киевского режима и торжеством исторической справедливости. Об этом заявил в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов 20 сентября.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Полностью поддерживаю идею скорейшего проведения референдума на освобожденных территориях, в Запорожской, Херсонской областях и Донецкой и Луганской Народных Республик. Чем раньше проведём референдум, тем быстрее восстановятся мир и согласие на освобождённых территориях. Уверен, что наш народ скоро воссоединится, справедливость будет восстановлена, национальный интересы России будут обеспечены и защищены», — сказал в видеообращении глава Крыма.

Также Аксёнов подчеркнул, что проведение референдумов о вхождении в состав Российской Федерации в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях бывш. УССР «должно стать финальной точкой противостояния абсолютному злу киевского режима и торжеством исторической справедливости».

Глава Крыма выразил готовность оказать всю необходимую помощь в подготовке и организации референдумов, в том числе — в обеспечении безопасности граждан.

«Быть вместе — наша судьба», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик с просьбой скорейшей организации референдумов о вхождении в состав Российской Федерации. К инициативе также присоединились Херсонская и Запорожская области.