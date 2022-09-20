Глава Крыма: Референдум станет торжеством исторической справедливости
Симферополь, 20 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях бывш. УССР должны стать финальной точкой противостояния абсолютному злу киевского режима и торжеством исторической справедливости. Об этом заявил в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов 20 сентября.
Также Аксёнов подчеркнул, что проведение референдумов о вхождении в состав Российской Федерации в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях бывш. УССР «должно стать финальной точкой противостояния абсолютному злу киевского режима и торжеством исторической справедливости».
Глава Крыма выразил готовность оказать всю необходимую помощь в подготовке и организации референдумов, в том числе — в обеспечении безопасности граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик с просьбой скорейшей организации референдумов о вхождении в состав Российской Федерации. К инициативе также присоединились Херсонская и Запорожская области.