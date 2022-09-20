В Карелию поступило 48 тыс. насадок для вакцинации через нос
Петрозаводск, 20 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Республику Карелия поступило 48 тыс. специальных насадок на шприцы для назального введения вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил 20 сентября региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.
Он напомнил, что назальная вакцина от коронавируса была разработана там же, где и вакцина «ГамКовидВак» («Спутник V») — в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
«Это тот же «Спутник V» (двухкомпонентная вакцина): разница только в способе введения. Назальная форма вакцины — более естественная. Кроме того, теперь ещё удобнее стало делать одновременно вакцинацию от ковида назальным способом и от гриппа — в руку», — добавил министр здравоохранения Карелии.