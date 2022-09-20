Петрозаводск, 20 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Республику Карелия поступило 48 тыс. специальных насадок на шприцы для назального введения вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил 20 сентября региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

vk.com/mihailohlopkov Интраназальная вакцинация.

Он напомнил, что назальная вакцина от коронавируса была разработана там же, где и вакцина «ГамКовидВак» («Спутник V») — в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

«Это тот же «Спутник V» (двухкомпонентная вакцина): разница только в способе введения. Назальная форма вакцины — более естественная. Кроме того, теперь ещё удобнее стало делать одновременно вакцинацию от ковида назальным способом и от гриппа — в руку», — добавил министр здравоохранения Карелии.