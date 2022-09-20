Донецк, 20 сентября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел Кировского района Донецка. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 12:51 с позиций боевиков в Красногоровке был нанесён уда по Кировскому району Донецка. Всего выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ нанесли несколько ударов по Кировскому району Донецка.