Москва, 20 сентября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. С приближающимся днём независимости поздравил Армению президент России Владимир Путин 20 сентября на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить братский армянский народ и руководство страны с отмечаемым завтра днём независимости», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия и Армения являются друзьями и стратегическими союзниками, которые поддерживают интенсивный политический диалог.

Президент напомнил, что только в нынешнем году он три раза встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.