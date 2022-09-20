Томск, 20 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Томская область вошла в число регионов России, где проходит эксперимент по организации внеучебной деятельности. С 1 сентября в школах с более 50 учениками ввели должность советника директора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

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Таким образом, всего в регионе к работе приступили почти 250 советников директоров. Они будут отвечать за профилактику девиантного поведения, наркомании среди учеников.

По словам заместителя губернатора Игоря Толстоносова, за последние три года в России фиксируется рост числа подростков, принимающих участие в незаконном обороте наркотиков.

«Такая тенденция характерна и для Томской области, где показатель уровня вовлечённости несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков по итогам 2021 года изменился в худшую сторону и оценивается как «сложный», — отметил чиновник.

Для борьбы с этим антинаркотическая комиссия области сосредоточиться на трёх направлениях — выявлении потребителей наркотиков, антинаркотической пропаганде и работе с группами риска, и обеспечении процесса всеми доступными методиками и инструментами. Куда входит и оценка всей профилактической деятельности.