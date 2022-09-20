Вологда, , 12:57 — REGNUM В Вологодской области детям предложили рекламировать блюда школьных столовых — онлайн-марафон стартовал в регионе сегодня, 20 сентября.

Школьная столовая Mosreg.ru

«Проект «Питайся вкусно и правильно!» запущен во всех организациях среднего образования области. Ребята будут готовить видеоконтент, в котором расскажут о своих школьных столовых, любимых блюдах и рецептах», — сообщает правительство региона.

Напомним, в 2021 году была проведена модернизация 18 школьных пищеблоков, к 1 сентября 2022 года — еще в 27 школьных пищеблоках проведены ремонтные работы и закуплено новое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, 2% школьных меню в России не соответствует требованиям.