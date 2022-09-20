В Петербург доставили 54 тыс. насадок-распылителей для назальной вакцинации
Санкт-Петербург, 20 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург поступило 54 тыс. насадок-распылителей для проведения назальной вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщили 20 сентября в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
t. me/komzdravspb
Насадки-распылители для проведения назальной вакцинации
«В ближайшее время они будут распределены по всем городским поликлиникам. Для назальной вакцинации будет использоваться вакцина «Спутник V», — добавили в пресс-службе комздрава.
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что отсутствие специальных насадок для интраназальной вакцины от COVID-19 затягивает старт такой вакцинации.