Таллин, , 12:57 — REGNUM Если во время вспышки коронавируса в Эстонии рекомендовалось не водить детей в детский сад даже при легком кашле и простуде, то сейчас эта норма отменена. Об этом говорится в рекомендации для родителей, полученной местными СМИ от Общества семейных врачей.

Простуда

В рекомендациях для родителей указано, что насморк и кашель не являются противопоказанием для посещения детского сада, если ребенок чувствует себя хорошо, а температура не превышает 37,3 градуса.

Теперь, по мнению Общества семейных врачей Эстонии, следует вернуться к нормальной жизни, потому что от коронавируса уже появились вакцины, а нынешние штаммы хоть и более заразные, но вызывают более легкое течение коронавируса, особенно у детей.

«Можно вернуться от истерии последних лет к нормальности: не тестироваться при любом насморке или кашле и идти к врачу, а также доверять родителям, потому что каждый родитель лучше понимает, здоров ребенок или болен», — сообщила председатель правления Общества семейных врачей Ле Валликиви.

Отмечается также, что если пик заболевания пройден и ребенок весел и энергичен, то нет причины держать его месяцами дома. Насморк после заболевания может продолжаться две-четыре недели, а кашель — даже шесть-восемь недель.

«Для обычного ребенка в нашем климате нормально болеть 8-12 раз в год, то есть осенью и зимой относительно редко бывают периоды, когда у ребенка нет насморка или кашля», — констатировала Валликиви.