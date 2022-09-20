Мелитополь, 20 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Общенародный съезд граждан, в ходе которого будет обсуждено проведение референдума о вхождении Запорожской области в состав России, начался в Мелитополе. Об этом 20 сентября сообщает издание «Запорожский вестник» в своём телеграм-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

«В Мелитополе начался общенародный съезд граждан Запорожской области по вопросу территориальной принадлежности региона — проведения референдума по вхождению в состав России», — говорится в сообщении.

Также к нему прикреплено видеозапись из зала, где начинается съезд, на которой видно, что все места в зале заняты и некоторые из присутствующих из-за чего многие стоят в проходах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник написал, что киевская армия усилила обстрелы территорий республик Донбасса после заявления о скором проведении референдумов о вхождении в состав России.