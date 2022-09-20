Донецк, 20 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 12:23 киевские войска открыли огонь с позиций в Красногоровке по Кировскому району Донецка. Всего выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска открыли огонь по населённым пунктам Гольмовский и Горловка Донецкой Народной Республики.