Киевские силовики нанесли удар по Кировскому району Донецка
Донецк, 20 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
В 12:23 киевские войска открыли огонь с позиций в Красногоровке по Кировскому району Донецка. Всего выпущено три снаряда калибра 155 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска открыли огонь по населённым пунктам Гольмовский и Горловка Донецкой Народной Республики.