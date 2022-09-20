Донецк, 20 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Киевские войска открыли огонь по населённым пунктам Гольмовский и Горловка Донецкой Народной Республики. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 12:00 с позиций в Дылеевке по Гольмовскому выпустили четыре снаряда калибра 152 мм. В 12:02 из Курдюмовки по Горловке выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике киевские войска обстреляли населённый пункт Александровка.