Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Американские актёры Том Круз и Сандра Буллок могут потерять миллионы долларов из-за сотрудничества между Paramount и кабельным каналом Epix. Об этом сообщает Bloomberg.

Том Круз в роли Ника Мортона Цитата из к/ф «Мумия». реж. Алекс Куртцман. 2017. Китай, Япония, США

По данным источника, артисты Paramount считают, что их доходы значительно меньше, поскольку Epix выплачивает студии меньшие суммы, чем другие компании с аналогичных сделок. Юристы актёров рассчитывают, что конфликт получится урегулировать благодаря вмешательству голливудских профсоюзов.

Напомним, Paramount Pictures и Epix заключили соглашение, согласно которому Epix будет предоставлять контент для сервиса Paramount Plus. Также многие проекты студии, представленные в кинотеатрах, получат релиз на Epix значительно быстрее, чем на других площадках.

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