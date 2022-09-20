Москва, 20 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении обсудит наказание преступления, совершенные в военное время, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Так, за неисполнение приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Кроме того, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы предлагается наказывать лишением свободы на срок до 15 лет.

Кроме того, поправками вводится несколько новых статей УК: «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1).

Ужесточается наказание за порчу имущества.