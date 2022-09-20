Пекин, , 12:53 — REGNUM Начало «новой холодной войны» между Китаем и США рискует обернуться катастрофой для всего мира, заявил 20 сентября министр иностранных дел КНР Ван И в ходе беседы с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«США должны вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая, вернуться в правильное русло трех совместных китайско-американских коммюнике, защищать политическую основу китайско-американских отношений», — цитирует его сайт МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин призвала Соединенные Штаты полностью понять чрезвычайно важный и крайне деликатный характер тайваньского вопроса после того, как президент США Джо Байден заявил, что американские военные будут защищать Тайвань от материковой части Китая.

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