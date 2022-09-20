Донецк, 20 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

В 11:12 с позиций в Нетайлово киевские боевики открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Всего выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Яковлевку и Ясиноватую.