Екатеринбург, 20 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Свердловской области вынесен приговор уральцу, совершившему поджёг человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Жителю поселка Ис Нижней Туры Свердловской области вменяли убийство с особой жестокостью. Следствие установило, что в марте 2021 года мужчина решил расправиться со своим работодателем. Он облил потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью, когда тот выходил из офиса. Работодатель незамедлительно вернулся в здание, опасаясь за свою жизнь. Однако его знакомый поджёг дверь, которую заранее также облил горючей жидкостью. В результате мужчина получил ожоги 87% тела, в результате чего скончался в больнице.

Суд назначил уральцу 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один с половиной год. Кроме того, осуждённый выплатит семье погибшего 1,5 млн рублей компенсации морального вреда.