Москва, , 12:51 — REGNUM Ограничения по выдаче шенгенской визы стран Евросоюза не повлияют на планы большинства жителей России. Не собирались в Европу 62%, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Виза шенген Marco Verch Professional Photographer

Планируют отказаться от поездок в страны ЕС, где нужна шенгенская виза, 13% граждан РФ. Чаще готовы отказаться люди с доходом свыше 80 тыс. руб., старше 45 лет (15%) и туристы, редко посещающие Европу (28%).

Будут стараться всё-таки получить шенгенскую визу для путешествий в страны ЕС 9%. Чаще упорство проявляют люди до 34 лет (15%) и граждане РФ, бывавшие в Европе два более раз в год (44%).

Опрос проведён 8–14 сентября 2022 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 580 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время получать шенгенскую визу планируют только около 1% жителей России.

Читайте подробнее: Получать шенгенскую визу планируют не более 1% жителей России