Москва, , 12:51 — REGNUM В мире ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений. Об этом 20 сентября заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ваша работа проходит в условиях, когда ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений, когда вступает в активную фазу формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы мироустройства», — заявил Путин.

«А то, что движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики, подтвердил состоявшийся на днях в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества», — указал он.