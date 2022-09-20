Баку, 20 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Армении были переданы ещё 95 тел военнослужащих вооружённых сил Армении, погибших в ходе приграничных боёв. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Госкомиссии по делам заключенных и пропавших без вести Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Азербайджанская Республика, еще раз продемонстрировав свою приверженность международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что передача тел проходила при участии Международного комитета красного креста. 17 сентября Азербайджан передал Армении тела 32 военнослужащих.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с армянской стороны погибли 132 военнослужащих. В Азербайджане сообщили, что и их стороны погибли 77 солдат и офицеров.