Москва, 20 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Число сторонников полицентричного мира, который опирается на общепризнанные нормы международного права, растёт. На это указывает растущий интерес к работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он отметил, что недавний саммит лидеров ШОС подтвердил: движение к многополярному миру — магистральный, стратегический вектор мировой политики. В это объединение входят страны, которые убеждены, что современный мир должен быть полицентричным и опираться на общепризнанные нормы международного права, принципы равной и неделимой безопасности, взаимоуважительного сотрудничества при центральной координирующей роли ООН.

«Такой подход привлекает всё больше сторонников, о чем свидетельствует растущий интерес к работе ШОС со стороны многих стран и межгосударственных объединений», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит ШОС проходил в Самарканде 15–16 сентября. На нём был подписан меморандум о вступлении Ирана в ШОС, а также одобрена заявка Белоруссии на полноправное членство.

Читайте также: Путин заявил о движении мира к многополярности