Москва, 20 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Совфед на заседании 21 сентября может рассмотреть поправки в Уголовный кодекс России о мародерстве, мобилизации и военном положении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Клишас

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Сенатор уточнил, что изменения в УК могут быть рассмотрены оперативно, если их поддержит Госдума.

Госдума сегодня, 20 сентября, планирует обсудить изменения в УК, внесенные парламентариями всех фракций.

В частности, предлагается в пункте «л» части первой статьи 63 УК слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменить словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Кроме того, поправками вводится несколько новых статей УК: «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1).

Неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок 10 лет, следует из документа.