Брянск, 20 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Летом 2022 года в Брянской области в загородных оздоровительных лагерях отдохнули 39 519 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Школьников принимали 12 загородных лагерей, шесть — санаторного типа и 368 лагерей с дневным пребыванием детей. Кроме отдыха, спортивных и культурных мероприятий, со школьниками проводили различные профилактические беседы и занятия — инструктаж по технике безопасности, занятия, посвящённые правилам поведения на воде, тренировки по эвакуации. На базе детского оздоровительного комплекса «Лесной» для 525 детей прошла профильная смена по тематике безопасности дорожного движения.

В целом в летний период органами системы профилактики с привлечением общественников проведено свыше 8,5 тысячи профилактических мероприятий.