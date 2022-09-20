Иваново, 20 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Отопительный сезон стартовал в 21 муниципалитете Ивановской области, сообщили 20 сентября в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM Батарея

С 19 сентября подачу тепла на объекты социальной инфраструктуры и в жилой фон начали в Иванове, Вичуге, Кинешме, Кохме, Тейково, Шуе, Гаврилово-Посадском, Ивановском, Ильинском, Кинешемском, Комсомольском, Лежневском, Палехском, Приволжском, Пучежском, Родниковском, Савинском, Фурмановском, Шуйском, Южском и Юрьевецком районах. Главы других муниципалитетов приняли решение о начале отопительного сезона в период с 20 по 26 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, о досрочном начале отопительного сезона в Ивановской области в связи с погодными условиями заявил губернатор Станислав Воскресенский.