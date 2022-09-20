Москва, 20 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. За первые восемь месяцев 2022 года обороты малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве составили 2,55 трлн рублей. Об этом 20 сентября сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

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По сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель вырос на 33%. При этом доля МСП в общем обороте торговли и услуг в августе этого года достигла 23,5%, в то время как годом ранее она была 21,8%.

«Всего за восемь месяцев обороты малого и среднего предпринимательства в Москве составили 2,55 трлн рублей, что на 33% больше показателя аналогичного периода прошлого года», — сказал Ефимов.

На протяжении восьми месяцев 2022 года малые и средние предприятия столицы демонстрировали ежемесячный прирост выручки в среднем на 30% к аналогичному периоду 2021 года. В августе объем их продаж составил 341,7 млрд рублей, а пик оборотов пришелся на июнь — 362,3 млрд рублей, что на 1,8% выше предыдущего месячного рекорда сентября 2021 года.