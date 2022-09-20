Таллин, , 12:48 — REGNUM Харьюский уездный суд Эстонии признал банкротом ссудо-сберегательный кооператив Eesti Arengu Hoiu-laenuuhistu. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания л портал новостей гостелерадиовещания ERR.

Банкрот

Банкротным управляющим назначен Мартин Крупп. Первое общее собрание кредиторов состоится 17 октября нынешнего года. Речь идет о банкротстве крупнейшего ссудно-сберегательного кооператива в Эстонии, который собрал порядка 17 млн евро с около 900 вкладчиков.

Ранее стало известно, что 23 мая 2022 года центральная криминальная полиция задержала единственного члена правления общества, 39-летнего Максима Сорокина, предъявив ему подозрения в инвестиционном мошенничестве.