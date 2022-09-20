Ярославль, 20 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Суд взыскал с АО «РЭУ № 13» 150 тысяч рублей в пользу ярославца, на которого обрушилась глыба льда при очистке крыш. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Pixabay.com Сосульки

Инцидент произошёл 3 февраля прошлого года. Мужчина стоял на остановке на проспекте Ленина, и ему на голову упала глыба льда. В результате у ярославца выявили сотрясение головного мозга и ушибы. На лечение у него ушёл почти месяц.

Пострадавший обратился в суд и просил взыскать с виновников ЧП материальный ущерб в сумме 4 766 рублей и компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

«В судебном заседании представители ответчиков исковые требования не признали, ссылались на допущенную истцом грубую неосторожность. Пояснили, что в день происшествия сотрудники АО «РЭУ № 13» проводили очистку крыши от снега, они предприняли все необходимые меры, чтобы граждане не находились в зоне падения снега и льда с крыши, были установлены ограждающие предметы, натянуты сигнальные ленты», — рассказали в пресс-службе областного суда.

Однако остановка общественного транспорта не входила в огороженную территорию, поэтому суд не усмотрел грубой неосторожности ярославца.

По решению Ленинского районного суда города Ярославля пострадавший ярославец должен получить от АО «РЭУ № 13» возмещение материального ущерба (3 тысячи рублей) и компенсацию морального вреда (150 тысяч рублей). Коммунальная служба подавала апелляцию, но суд оставил своё решение без изменений.