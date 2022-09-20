Ярославец, пострадавший от глыбы льда, получит 150 тысяч рублей
Ярославль, 20 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Суд взыскал с АО «РЭУ № 13» 150 тысяч рублей в пользу ярославца, на которого обрушилась глыба льда при очистке крыш. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Инцидент произошёл 3 февраля прошлого года. Мужчина стоял на остановке на проспекте Ленина, и ему на голову упала глыба льда. В результате у ярославца выявили сотрясение головного мозга и ушибы. На лечение у него ушёл почти месяц.
Пострадавший обратился в суд и просил взыскать с виновников ЧП материальный ущерб в сумме 4 766 рублей и компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.
Однако остановка общественного транспорта не входила в огороженную территорию, поэтому суд не усмотрел грубой неосторожности ярославца.
По решению Ленинского районного суда города Ярославля пострадавший ярославец должен получить от АО «РЭУ № 13» возмещение материального ущерба (3 тысячи рублей) и компенсацию морального вреда (150 тысяч рублей). Коммунальная служба подавала апелляцию, но суд оставил своё решение без изменений.