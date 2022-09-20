Москва, , 14:10 — REGNUM Силами Балтийского флота обеспечивается проведение заводских ходовых испытаний новейшего корвета проекта 20 380 «Меркурий», который предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолётами противника. В испытаниях задействованы корабли обеспечения Балтийского флота и морская авиация, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Балтийский флот обеспечивает испытания новейшего корвета «Меркурий» Mil.ru

В рамках проведения заводских ходовых испытаний проходит проверку ряд корабельных систем жизнеобеспечения, радиотехнического вооружения корабля, среди которых навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования. Также проходит проверку работа силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов и якорного устройства. Кроме того, скоростные, маневренные и вибрационные испытания корвета проводятся в различных режимах.

Отметим, что «Меркурий» — российский корвет с управляемым вооружением. Судно является пятым кораблём проекта 20 380, который строится на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Судно было заложено в феврале 2015 года, а спуск на воду состоялся 12 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Росморпорт принял решение осуществить модернизацию четырёх ледоколов-ветеранов предприятия проекта 1105. «Капитанская речная» серия включает в себя корабли «Капитан Букаев», «Капитан Зарубин», «Капитан Чадаев», «Капитан Чечкин», относящиеся к классу «река-море».

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