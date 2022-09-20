Донецк, , 12:47 — REGNUM Сейчас участвующие в СВО солдаты понимают, за что воюют, «только логически», после же возвращения освобожденных от нацистов территорий в состав России «каждый солдат должен будет осознать, что теперь он воюет за свою землю», отметил 20 сентября в своем телеграм-канале командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

«Это кардинально меняет отношение к происходящему. Пусть не сразу, пусть с задержкой, но в головах произойдет переустановка мотивов. Русскому солдату очень не хватает простого и ясного понимания, что он защитник, а не легионер», — отметил Ходаковский.

Как сообщалось ранее, власти Донецкой и Луганской республик, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей заявили о необходимости проведения референдумов о вхождении в состав России. Предполагается, что референдумы пройдут осенью 2022 года.