Джакарта, 20 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объяснила роль страны в укреплении глобальной инфраструктуры здравоохранения, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

На встрече министров в Нью-Йорке Ретно Марсуди заявила, что на сегодняшний день обязательства фонда финансового посредничества достигли $1,4 млрд, направленных на предотвращение пандемий в будущем.

«В качестве председателя G20 Индонезия добилась одобрения программы финансирования глобального финансового посредничества для предотвращения пандемии в качестве конкретного шага по укреплению устойчивости глобальной инфраструктуры здравоохранения», — заявила глава МИД Индонезии.

По словам Ретно Марсуди, чтобы иметь возможность бороться с пандемиями в будущем, Индонезия предлагает три вещи.

Во-первых, повысить устойчивость национальной инфраструктуры здравоохранения, особенно путем предоставления финансовой поддержки. Во-вторых, усилить роль ВОЗ в решении глобальных проблем здравоохранения. В-третьих, продвигать обсуждение глобальной повестки дня в области здравоохранения, включая борьбу за доступ к недорогому медицинскому обслуживанию для всех.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел Нидерландов в Нью-Йорке, чтобы обсудить, в частности, подготовку к саммиту G20, который состоится на Бали 15–16 ноября 2022 года.