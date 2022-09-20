Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM Короткие вертикальные видео в жанре «треш-контент», которые публикуют в социальных сетях, должны вызывать повышенную тревогу в обществе. Об этом 20 сентября заявила уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гаджет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Детский омбудсмен подчеркнула, что несовершеннолетние готовы на рискованные поступки ради таких роликов. Их появление, по её мнению, должно стать сигналом сверхтревоги. Митянина определила пути борьбы с «треш-контентом».

«Первое — это, конечно пропаганда, непримиримость. В Общественной палате мы об этом говорили, непримиримость общества к тому, что бесконтрольный интернет разрушает судьбы и жизни наших детей», — считает Митянина.

Уполномоченная по правам человека обращает внимание, что в такой ситуации нужно воспитывать и родителей. Также необходимо подключить к работе школьных педагогов. У детей должен быть доступ к альтернативному контенту, который транслирует таланты несовершеннолетних.

«До тех пор, пока единственной формой проведения свободного времени будет «нос в гаджете», мы будем получать суициды, противоправные поступки, наркоманию, ну и все те социальные больные темы, с которыми мы вынуждены работать», — заключила Митянина.