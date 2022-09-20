Барнаул, , 12:47 — REGNUM Отопительный сезон-2022 в Барнауле начнется 22 сентября. Как сообщает 20 сентября пресс-центр городской мэрии, особое внимание при запуске тепла будет уделено социальным объектам.

Отопительный сезон Bloknot-volzhsky.ru

На 19 сентября подано отопление в 64 детских садах, 7 медучреждениях, подключают ещё два детсада — №186 и 243. Заявку на досрочное отопление можно направить в СГК.

Многоквартирные дома также могут подключиться к теплу досрочно. Для этого необходимо согласие о подаче ресурса от большинства жильцов. Заявление с их подписями направляется в УК или ТСЖ, которые передадут его в СГК.

Как сообщало ИА REGNUM, на подготовку объектов инженерной инфраструктуры города к зиме в 2022 году направлено более 2,1 млрд рублей. Основные работы выполнены.

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