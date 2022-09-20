Нью-Йорк, США, 20 сентября 2022, 12:42 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен провел 19 сентября встречу с президентом Нигера Мохамедом Базумом в Нью-Йорке, сообщает 19 сентября пресс-служба Госдепа.
«Трансляции ИА REGNUM»
Блинкен встретился с президентом Нигера в Нью-Йорке
«Госсекретарь Блинкен и президент Базум подчеркнули важность лидерства Нигера в усилиях по управлению и обеспечению безопасности в Сахеле и обсудили наши совместные усилия по решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности», — подчеркнул официальный представитель ведомства Нед Прайс.
«Секретарь и президент также подчеркнули, что двустороннее сотрудничество необходимо для продвижения наших общих интересов в области мира, безопасности и процветания в Нигере и регионе», — добавил он.
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Амбиции США базируются на мощнейшей в мире экономике, армии и флоте, передовых технологиях, а также широком наборе инструментов для влияния на мировую финансовую систему.
Среди основных целей внешней политики США – сдерживание и, по возможности, нейтрализация конкурентов и потенциальных врагов. Среди наиболее опасных соперников США – Китай, Россия, Иран, Северная Корея.
Амбиции США базируются на мощнейшей в мире экономике, армии и флоте, передовых технологиях, а также широком наборе инструментов для влияния на мировую финансовую систему.
Среди основных целей внешней политики США – сдерживание и, по возможности, нейтрализация конкурентов и потенциальных врагов. Среди наиболее опасных соперников США – Китай, Россия, Иран, Северная Корея.