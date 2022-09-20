Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен провел 19 сентября встречу с президентом Нигера Мохамедом Базумом в Нью-Йорке, сообщает 19 сентября пресс-служба Госдепа.

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«Госсекретарь Блинкен и президент Базум подчеркнули важность лидерства Нигера в усилиях по управлению и обеспечению безопасности в Сахеле и обсудили наши совместные усилия по решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности», — подчеркнул официальный представитель ведомства Нед Прайс.

«Секретарь и президент также подчеркнули, что двустороннее сотрудничество необходимо для продвижения наших общих интересов в области мира, безопасности и процветания в Нигере и регионе», — добавил он.