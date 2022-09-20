Абу-Даби, , 12:42 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты запустят свой первый луноход в ноябре, сообщил руководитель миссии Хамад аль-Марзуки государственной газете The National.

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Запуск лунохода «Рашид», названного в честь дубайского шейха, будет произведен из Космического центра имени Кеннеди во Флориде, США, в период с 9 по 15 ноября. Точная дата будет объявлена в октябре, сказал аль-Марзуки.

Аппарат будет запущен на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX и высажен на Луну японским космическим зондом ispace.

«Мы закончили испытания лунохода и довольны результатами, — цитирует газета аль-Марзуки. — Луноход был интегрирован с посадочным модулем и готов к запуску».

Лунная миссия является частью более широкой программы ОАЭ в области освоения космоса. Если лунная миссия будет успешной, ОАЭ и Япония присоединятся к числу стран, которые посадили космические аппараты на поверхность Луны. Пока к ним относятся только Россия, США и Китай.

В рамках этой программы ОАЭ в партнерстве с японской компанией Mitsubishi Heavy Industries запустили спутник, который вышел на орбиту Марса в феврале 2021 года.

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