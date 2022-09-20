Москва, , 12:41 — REGNUM В настоящее время происходит трансформация мироустройства и движение мира к многополярности. Об этом 20 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов в Кремле.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Ваша работа проходит в условиях, когда ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений, когда вступает в активную фазу формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы мироустройства», — сказал он.

Также глава Российского государства отметил, что то, что движение к многополярному устройству мира превращается в магистральный, стратегический вектор мировой политики показал недавний саммит Шанхайской Организации Сотрудничества в Самарканде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца принимает верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств